Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpması sonucu yaralanan sürücü ve yolcular hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; Göksel E. yönetimindeki 39 LZ 260 plakalı otomobil ile Hüseyin D. sevk ve idaresindeki 34 ZMJ 34 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Göksel E. ile araçta yolcu olarak bulunan Beste E. ve Nisan E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağlayarak, akışı diğer şeritten verdi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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