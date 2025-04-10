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Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Tekirdağ Çorlu'da bir otomobilin orta refüje çıkması sonucu ağaca çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da refüje çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da orta refüje çıkan bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Rumeli Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametinden hastane yönüne seyreden G.B. idaresindeki Bulgaristan plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak ağaca çarptı.

Kaza sonrası sürücü G.B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan A.B. ve Y.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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