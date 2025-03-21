Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Baykallar mevkiinde meydana geldi. G.T. idaresindeki 34 BZ 3114 plakalı hafif ticari araç, Ö.F. yönetimindeki 59 ALF 808 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü G.T. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ