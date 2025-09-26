Haberler

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç otomobil ve iki motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve bir sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üç otomobil ve iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Değirmenaltı Mahallesi Orhan Öztrak Sokak ile Yılmaz Büyükerşen Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 AGJ 002, 34 EJA 986 ve 06 CID 550 plakalı otomobiller ile 59 AKT 827 ve 59 AKF 922 plakalı motosikletler çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücülerden birinin 85 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
