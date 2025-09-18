Haberler

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Çerkezköy'de hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kapaklı yolu üzeri Yünsa Kavşağı mevkiinde 59 ADF 187 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışık nedeniyle bekleyen 33 SN 1933 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje savrulurken hafif ticari araç yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

