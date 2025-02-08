Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde Ballıhoca Mahallesi sapağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; Z.M.Ş. idaresindeki 59 NC 325 plakalı otomobil, henüz nedeni tam belirlenemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Z.M.Ş. ile araçta bulunan E.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Emniyet ekipleri ise kaza mahallinde güvenlik önlemleri aldı.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ