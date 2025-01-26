Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muratlı-Tekirdağ yolu Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, P.M. (36) idaresindeki 39 NZ 176 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan bariyerlere çarptı. Kazada sürücü P.M. ile araçta yolcu olarak bulunan Kazım M. yaralandı. Yaralılar, kendi imkanları ile Muratlı Devlet Hastanesi'ne gitti. Yaralılardan P.M, yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - TEKİRDAĞ