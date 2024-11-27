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Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin takla atması sonucu sürücü ve bir yolcu hafif yaralandı. Yaralılar tedaviyi reddetti, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı çevreyolunun Büyükkarıştıran istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 59 AKN 331 plakalı otomobil, Muratlı çevreyolunda Büyükkarıştıran istikametine doğru ilerlerken, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Y.Ö. ile otomobildeki bir kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedaviyi reddettiği öğrenilirken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Kullanılamaz hale gelen otomobil, kurtarıcı yardımıyla olay yerinden çekildi. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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