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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Muratlı Çevreyolu Müsellim Kavşağı'nda meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.10 sıralarında Muratlı Çevreyolu Müsellim Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ergün S. idaresindeki 59 AJA 241 plakalı panelvan tipi araç ile Ümit S. yönetimindeki 34 PG 0097 plakalı kapalı kasa kamyon kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların sürücüleri Ergün S. ve Ümit S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ergün S. ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyonda sıkışan sürücü Ümit S.'yi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Emniyet ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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