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Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Genç Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Genç Yaralı
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Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet devrildi. Sürücü ve yolcusunun yaralandığı kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana trafik kazasında 2 genç yaralandı.

Kaza, saat 16.05 sıralarında Muratlı-İnanlı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Emre B. idaresindeki 59 plakalı motosiklet, Muratlı'dan İnanlı Mahallesi yönüne doğru seyir halinde iken virajı alamayarak kaza yaptı. Kazada sürücü Emre B. ile motosiklette yolcu olarak bulunan ağabeyi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. 2 yaralı tedavi edilmek üzere Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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