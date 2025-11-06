Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, işe gitmek için yola çıkan 59 RH 192 plakalı otomobil, yağmur dolayısıyla sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeritten gelen 59 AKC 083 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ