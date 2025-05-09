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Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Malkara ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Keşan karayolu üzerindeki Yaylagöne yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Keşan istikametine seyreden Sebahattin T. (61) idaresindeki 55 KK 009 plakalı araç, Yaylagöne Mahallesi'nden kavşağa girmeye çalışan Ali E.(60) idaresindeki 34 LC 3857 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Malkara itfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Ali E., ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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