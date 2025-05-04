Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç başka bir araca çarparak savruldu. Sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralının durumu stabil.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı sürücü, ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu'nda meydana gelen kazada, N.K. idaresindeki 34 DT 2366 plakalı araç, aynı istikamette ilerleyen M.Ö. yönetimindeki 10 ALU 228 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü N.K., olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Namık Kemal Hastanesi'ne sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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