Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor

Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın

Başsavcılık peşini bırakmıyor! Üniversiteye 2. İmamoğlu talebi
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler

Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Başkan, hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. P.T. idaresindeki 59 AKG 692 plakalı motosiklet ile 34 BM 752 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü P.T. ile arkasında yolcu olarak bulunan Ş.Ç. yere savruldu. Yaralı haldeki Ş.Ç. için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Emniyet ekipleri ise kaza bölgesinde trafik güvenliğini sağladı. Çift taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin adli inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'ı şaşırtan soru: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?
img

Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
img

4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar şoke etti! Tam 24 adet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna 'Ateşkese varım' dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi

Kremlin'den dünyanın merakla beklediği soruya yanıt geldi
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: Hakemler olmasa çok kırmızı kart çıkar

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın sözleri olay yarattı
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi

2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi
Erdoğan'dan emeklilerle ilgili soruya ilginç yanıt: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?

Erdoğan'ı şaşırtan soru: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?
Kilolu halinden eser kalmadı! Adriana Lima bomba gibi döndü

Bu halinden eser yok! Adriana Lima bomba gibi döndü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.