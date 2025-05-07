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Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Emirhan K. idaresindeki 39 ACU 830 plakalı otomobil ile Sabri Ö. yönetimindeki 59 YA 478 plakalı otomobil, Alpullu yolu Buzağcı Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Sabri Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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