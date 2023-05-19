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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi İnecik karayolu üzerinde meydana geldi. F.K. yönetimindeki 59 AGE 886 plakalı araç ile A.M. yönetimindeki 59 AGK 443 plakalı araç kontrolsüz kavşakta çarpıştı. 59 AGK 443 plakalı aracın sürücüsü A.M. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan İ.M. ağır yaralanırken sağ ön koltukta yolcu olarak bulunan R.M. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ve yaralılar Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazaya karışan araçlardan bir tanesinin motoru kazanın şiddetiyle yolun ortasına fırladı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Tragger 3. Sayfa Haberler

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