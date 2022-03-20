Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler

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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İSTANBUL (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Çevre Yolu İstanbul istikameti Şehir Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. (38) idaresindeki 59 T 0327 plakalı ticari taksi, İstanbul istikametine seyir ederken yaya S.K.'ye (28) çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.K., kaldırıldığı NKÜ Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ticari taksi sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, İstanbul, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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