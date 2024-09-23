Tekirdağ'da Trafik Denetimlerinde 9 Sürücüye Ceza Kesildi

Tekirdağ'da özel denetimlerde kusurlu sürücülere ceza kesildi.

Tekirdağ'da 21 Eylül 2024 tarihinde trafik jandarması timleri tarafından gerçekleştirilen özel denetimde, 244 araç ve sürücü kontrol edildi. Kurallara uymayan 9 sürücüye toplam 57 bin 974 TL idari para cezası kesildi ve bu sürücülerin ehliyetlerine geçici olarak el konuldu. Diğer denetimlerde ise 421 sürücüye 72 bin 126 TL ceza uygulanırken 13 araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ