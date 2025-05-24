Tekirdağ'da Trafik Denetimlerinde 81 Bin Kural İhlali Tespit Edildi

Tekirdağ'da Trafik Denetimlerinde 81 Bin Kural İhlali Tespit Edildi
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Tekirdağ'da trafik polisleri, karadan ve havadan yaptığı denetimlerde 81 bin 539 kural ihlalini tespit etti. Kontrollerde, birçok sürücüye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

Tekirdağ'da trafik polislerinin havadan ve karadan yaptığı yoğun denetimlerde 81 bin 539 kural ihlali tespit edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri tarafından, kent genelinde hem karadan hem de dron destekli havadan trafik denetimleri aralıksız olarak sürdürülüyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yapılan kontrollerde, kurallara uymayan on binlerce sürücü tespit edildi.

Yapılan denetimlerde: Kırmızı ışık kuralına uymayan 13 bin 777, hız sınırını aşan 44 bin 264, seyir halinde cep telefonu kullanan 4 bin 21, emniyet kemeri takmayan 15 bin 385, motosikletlerde koruyucu tertibat kullanmayan 4 bin 92 sürücüye idari işlem uygulandı.

Toplamda 81 bin 539 trafik kuralı ihlali tespit edilirken, yılbaşından bu yana geçen 143 günde günlük ortalama 570 sürücüye ceza kesildi.

Emniyet yetkilileri, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla havadan ve karadan trafik denetimlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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