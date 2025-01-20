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Tekirdağ'da Trafik Denetimlerinde 15 Sürücüye Ceza

Tekirdağ'da Trafik Denetimlerinde 15 Sürücüye Ceza
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Tekirdağ'da yapılan trafik denetimlerinde, 15 sürücüye toplam 46 bin 640 TL ceza kesilirken, 5 araç trafikten men edildi. Toplamda 662 araç ve sürücü kontrol edildi.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimlerde, 15 sürücüye toplam 46 bin 640 TL idari ceza uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

Kentte trafik jandarma timlerince gerçekleştirilen özel denetimlerde, 662 araç ve 662 sürücü kontrol edildi, olumsuz herhangi bir duruma rastlanmadı. 180 araç ve sürücünün denetlendiği kontrollerde ise kural ihlali yapan 15 sürücüye toplam 46 bin 640 TL idari ceza kesildi, 5 araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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