Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan sinyali vermişti! Savaş uçakları, 20 teröriste bomba yağdırdı
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Özel'den 'büyük sürprizi' kırmızı karta yönelik eleştirilere yanıt

Özel'den "büyük sürprizi" beğenmeyenlere yanıt gecikmedi

Tekirdağ'da Trafik Denetimleri Sürüyor

Tekirdağ'da Trafik Denetimleri Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa ilçesinde, trafik kurallarına uyulması konusunda sürücülerin uyarıldığı denetimlerde, kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu kullanımı kontrol edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik denetimleri aralıksız devam ederken, sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kavşaklarda ve şehir merkezinde kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu kullanımı denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, kazaların önlenmesi, can ve mal kaybının önüne geçilmesi, halkın güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla kavşaklarda ve şehir giriş merkezinde kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu kullanımı ile ilgili denetim gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan sinyali vermişti! Savaş uçakları, 20 teröriste bomba yağdırdı
img

ABD alev alev! Yetkilinin ifadeleri kan dondurdu
img

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti

Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
6 Şubat depremini andıran görüntü güvenlik kamerasında

Asrın felaketini andıran görüntü güvenlik kamerasında
Jose Mourinho maç sonu rakip takımla toplantı yaptı

Maç sonu rakip takımla toplantı yaptı
'Türkiye'de erkek kalmadı' diyen Danla Bilic yeni aşkını ilan etti

"Türkiye'de erkek kalmadı" diyen Danla Bilic yeni aşkını ilan etti

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne ba 2025-MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru son tarih ne zaman, MSÜ başvuru nasıl yapılır? Fıtır sadakası vacip mi, kimlere vaciptir? Fıtır sadakası nasıl hesaplanır? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 10 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.