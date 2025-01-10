Tekirdağ'da Trafik Denetimleri Sürüyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik denetimleri aralıksız devam ederken, sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kavşaklarda ve şehir merkezinde kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu kullanımı denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, kazaların önlenmesi, can ve mal kaybının önüne geçilmesi, halkın güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla kavşaklarda ve şehir giriş merkezinde kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu kullanımı ile ilgili denetim gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ