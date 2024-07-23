Tekirdağ'da Trafik Denetimleri Gerçekleştirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, şehir genelinde sivil trafik ekipleri tarafından eş zamanlı olarak sabit ve seyir halinde denetim gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa ilçesinde yapılan denetimlerde, özellikle modifiyeli araçlar, motosiklet kullanıcıları ve alkollü araç kullanan sürücüler hedef alındı. Bu denetimlerde 746 araç ve sürücüsü kontrol edilerek eksiklik ve kural ihlali tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafik güvenliğinin sağlanması için yapılan denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ