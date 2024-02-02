Tekirdağ'da Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehrin birçok noktasında sivil trafik ekipleri tarafından eş zamanlı denetimler gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehrin birçok noktasında sivil trafik ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan denetimler devam ediyor. Daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmak için özellikle modifiyeli araçlar, motosiklet kullanıcıları, alkollü araç kullanan sürücülere ve yolcu taşımacılığı faaliyeti gösteren araçlara yönelik yapılan uygulamalarda, kara yollarında yol kullanıcılarının can ve mal güvenliği ile mevcut huzur ortamının devamını sağlamak amacıyla, trafikte rahatsızlık veren ve trafik güvenliğine tehlikeye düşüren araç sürücüleri ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin kural ihlalleri tespit edilerek idari para cezası uygulandı. Eksiği tespit edilen araçlar trafikten men edildi.

Ekipler, trafik güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirilen denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ