Tekirdağ'da Trafik Denetimleri Bayram Öncesi Artırıldı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelinde trafik denetimlerini artırdı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, bayram öncesinde il merkezi, şehirlerarası karayolları ve ilçelerde yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan sürücülere, bayram trafiğinin yoğunluğu nedeniyle daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği hatırlatılarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri ve personeline yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Trafik ekipleri, otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımının önemini anlatarak güvenli yolculuk için kurallara uyulması gerektiğini vurguladı. - TEKİRDAĞ