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Tekirdağ'da Trafik Denetimleri Artırıldı

Tekirdağ'da Trafik Denetimleri Artırıldı
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Tekirdağ'da emniyet, trafik güvenliğini artırmak için geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Süleymanpaşa ilçesinde yeni araçlarla güçlendirilen trafik ekipleri, sürücüleri bilinçlendirmek ve trafik kazalarını azaltmak amacıyla sıkı kontroller yaptı.

Tekirdağ'da emniyetin trafik güçleri, trafik güvenliğini artırmak ve sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü, yeni araçları ve artırılan personel gücüyle birlikte şehrin farklı noktalarında sıkı kontroller yaptı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki trafik birimlerine yeni araçlar ve personel takviyesi yapılarak, ekip sayıları iki katına çıkarıldı. Bu sayede trafikte oluşabilecek olumsuz durumlara daha hızlı müdahale edileceği belirtildi. Emniyet yetkilileri, kazaların en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin en üst seviyede sağlanması için çalışmalarına kararlı ve etkin bir şekilde devam edileceğini bildirdi.

Hem denetleme hem de bilgilendirme

Denetimler sırasında, özellikle abart egzoz kullanarak gürültüye neden olan sürücüler ve motosiklet sürücüleri hedef alındı. Motosiklet sürücülerine kurallara uyma, kask ve donanım kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Trafik ekipleri, bu denetimlerin daha düzenli hale geleceğini ve kurallara uymayan sürücüler için cezai işlemlerin uygulanacağını vurguladı.

Dron destek verdi

Emniyet güçlerinin denetimleri esnasında, halkın güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması için yoğun çaba sarf ettiği gözlemlendi. Yeni araç filosu sayesinde operasyonların daha etkili yürütüleceği belirtilirken, şehrin önemli noktalarında yoğun denetimlerin devam edeceği bildirildi. Yapılan şok denetimlerde yüzlerce araç ve sürücüsü denetlendi. Denetime İHA Büro şube de dron ile destek verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Süleymanpaşa Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Spor

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