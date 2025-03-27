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Tekirdağ’da Trafik Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Tekirdağ’da Trafik Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu kullanımı gibi trafik kurallarına uyulması için denetimler yapıldı. Ekipler, kazaların önlenmesi ve halkın güvenli seyahat etmesi amacıyla sürücüleri uyardı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik denetimleri aralıksız sürerken, sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kavşaklarda ve şehir merkezinde emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali ile cep telefonu kullanımı ve GBT denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerin amacının, kazaların önlenmesi, can ve mal kaybının azaltılması ve halkın güvenli bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak olduğu belirtildi. Trafik Denetleme Büro Amirliği ile birlikte hareket eden ekipler, sürücülerin dikkatini çekerek, trafik kurallarına uyulmasının önemini vurguladı.

Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini ve sürücülerin kurallara uymasının, hem kendi hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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