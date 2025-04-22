Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Türkiye detayı dikkat çekici! Trump'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı
Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi

Babasına dua istedi! Bahtiyar'ın kızından ortalığı karıştıran paylaşım

Tekirdağ'da Trafik Denetimleri: 3 Araç Traffikten Men Edildi

Tekirdağ'da Trafik Denetimleri: 3 Araç Traffikten Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 70 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde 15 araç hakkında işlem yapılarak 40 bin TL ceza kesildi ve 3 araç trafikten men edildi. Sürücüler alkolün sürüş üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgilendirildi.

Tekirdağ'da trafik kazalarını önlemek ve can güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 3 araç trafikten men edildi.

Tekirdağ il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 70 araç kontrol edildi. Denetlenen araçlardan 15'i hakkında işlem yapıldı ve toplamda 40 bin TL cezai işlem uygulandı. Kurallara uymayan 3 araç ise trafikten men edildi.

Denetimler sırasında sürücüler ve diğer yol kullanıcıları, alkol kullanımının oluşturduğu riskler konusunda bilgilendirildi. Trafik ekipleri, alkolün sürüş yeteneği üzerindeki olumsuz etkilerini detaylı bir şekilde anlatarak, hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını tehlikeye attığını vurguladı. Sürücüler, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı konusunda uyarıldı. - TEKİRDAĞ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.