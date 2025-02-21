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Tekirdağ'da Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıtları Sayısı 356 Bin 298 Oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 356 bin 298’e ulaştı. Bu taşıtların çoğunluğu otomobil olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 356 bin 298 oldu.

TÜİK, 2025 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 31 milyon 463 bin 242'ye ulaşırken, Tekirdağ'da bu sayı 356 bin 298 olarak kaydedildi. Tekirdağ'da bulunan motorlu kara taşıtlarının 179 bin 931'ini otomobil, 6 bin 286'sını minibüs, 5 bin 551'ini otobüs, 53 bin 817'sini kamyonet, 12 bin 780'ini kamyon, 62 bin 391'ini motosiklet, bin 289'unu özel amaçlı taşıtlar ve 34 bin 253'ünü traktörler oluşturdu.

Öte yandan Ocak ayında Tekirdağ'da 7 bin 978 taşıtın devri yapıldı. Noterler aracılığıyla yapılan bu devir işlemlerinde 5 bin 158 otomobil, 187 minibüs, 107 otobüs, bin 309 kamyonet, 182 kamyon, 643 motosiklet, 18 özel amaçlı taşıt ve 374 traktör el değiştirdi.

Türkiye genelinde Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 62,9'unu otomobil, yüzde 16,7'sini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 otomobilin yüzde 38,8'i gri, yüzde 27,9'u beyaz, yüzde 12,1'i mavi, yüzde 11,5'i siyah, yüzde 4,3'ü kırmızı, yüzde 3,7'si yeşil, yüzde 0,5'i sarı ve yüzde 0,4'ü kahverengi olarak kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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