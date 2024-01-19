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Tekirdağ'da Torbacı Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uzun süreli çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde dağıtımı yaptığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edilen para da ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen torbacı operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan uzun süreli çalışmalar sonucu, İstanbul'dan Tekirdağ'a ve çevre illere, torbacı olarak tabir edilen şahıslara uyuşturucu madde dağıtımı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 610 gram metamfetamin, 85 gram sentetik kannabinoid, 200 adet ecstacy hap, 10 gram skunk, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen 8 bin 395 TL ele geçirildi.

Olayda 5 şahıs tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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