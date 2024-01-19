Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 5 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen torbacı operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan uzun süreli çalışmalarda İstanbul'dan Tekirdağ'a ve çevre illerindeki torbacı tabir edilen şahıslara uyuşturucu madde dağıtımını yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 610 gram metamfetamin maddesi, 85 gram sentetik Kannabinoit maddesi, 200 adet ekstacy hap, 10 gram skunk, maddesi, 1 adet hassas terazi, 8 bin 395 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Olayda 5 şahıs tutuklandı.