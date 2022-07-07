Son dakika... Tekirdağ'da tır kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçti: 12 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ'da tır kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçti: 12 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. Tekirdağ'da tır kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçti: 12 yaralı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. Tır şoförü olay yerinden kaçarken, kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çorlu-Çerkezköy yolu Çorlu Ticaret Borsası kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Tır şoförü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu'daki hastanelere sevk edildi. İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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