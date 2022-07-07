Son dakika... Tekirdağ'da tır kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçti: 12 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ'da tır kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçti: 12 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı.
Tekirdağ'da tır kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçti: 12 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. Tır şoförü olay yerinden kaçarken, kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çorlu-Çerkezköy yolu Çorlu Ticaret Borsası kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Tır şoförü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu'daki hastanelere sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa