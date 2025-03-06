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Tekirdağ'da Tır Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Tekirdağ'da Tır Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı
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Tekirdağ Çorlu'da direksiyon başında rahatsızlanan tır sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı ve maddi hasar oluştu.

Tekirdağ Çorlu'da direksiyon başında sürücüsünün rahatsızlandığı tır, karşıda şeride geçerek yoldan çıktı. Önce park halindeki otomobile sonra da apartman duvarına çarpan tırda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sarılar'dan Ali Osman Çelebi Bulvarı yönüne seyreden Turhan Göçmen idaresindeki Bulgaristan plaka tır, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kontrolden çıktı. Kaldırımı aşarak karşı şeride geçen tır, önce park halindeki 1 hafif ticari araca sonra da apartman duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan tır şoförü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tırda bulunan şoförün eşi Gülseren Göçmen de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Anjiyo bölümüne alınan tır sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bina ve araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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