Tekirdağ'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi kırsalında kontrolden çıkıp tarlaya devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yavaşça ile Hanoğlu mahalleleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, Akın A. idaresindeki 34 JY 5576 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Yaşanan kazada sürücü Akın A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Maddi hasarlı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ