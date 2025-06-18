Tekirdağ'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırda bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi kırsalında kontrolden çıkıp tarlaya devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yavaşça ile Hanoğlu mahalleleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, Akın A. idaresindeki 34 JY 5576 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Yaşanan kazada sürücü Akın A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Maddi hasarlı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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