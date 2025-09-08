Tekirdağ'da Tır Devrildi: Şoför Hafif Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır şoförü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Çorlu-Çerkezköy yolu Çevre Yolu bağlantısında meydana geldi. Ergene ilçesinden aldığı yükü Eskişehir'e bırakmak üzere yola çıkan Mehmet Ç. idaresindeki 26 AGC 558 plakalı tır, Çevre Yolundan Çerkezköy yoluna saptığı sırada virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonrası tır kabininden hafif sıyrıklarla çıkan şoför Mehmet Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı tedavinin ardından hastane talebini reddetti. Devrilen tır, vinç yardımıyla olay mahallinden kaldırıldı.

Tır şoförü kazayı anlattı

Öte yandan kazayla ilgili konuşan tır şoförü, "30-40 km hızla seyrediyordum ve araç bir anda yan yattı. Vallahi nasıl oldu ben de anlayamadım" dedi. - TEKİRDAĞ