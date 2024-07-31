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Tekirdağ'da Tır Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan bir tır devrildi ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde virajı alamayan tırın devrilmesiyle yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Muratlı'nın Arzulu Mahallesi'ni Hanoğlu Mahallesi'ne bağlayan karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Tugay D. sevk ve idaresindeki 25 ABR 575 plakalı saman yüklü ağır tonajlı tır, virajı alamayarak devrildi. Kazanın etkisiyle tır sürücüsü Tugay D. ile araçta yolcu olarak bulunan diğer 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Yol tek şeride düşerken, jandarma ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Muratlı trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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