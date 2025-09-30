Haberler

Tekirdağ'da Ters Yöne Giren Sürücü ile Motosikletli Arasında Tartışma

Tekirdağ'da Ters Yöne Giren Sürücü ile Motosikletli Arasında Tartışma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ters yöne giren otomobil sürücüsü, motosikletli ile tartıştı. Motosikletlinin kask kamerasında görüntülenen olayda, sürücüler arasında sözlü tacizler gelişti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ters yöne giren otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Motosikletlinin kask kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların birbirine sözlü tacizde bulunduğu anlar yer aldı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 34 EDU 399 plakalı otomobil sürücüsü, caddeye ters yönden girerek karşısına çıkan motosikletlinin üzerine doğru sürdü. Yol ortasında duran motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünü geri gitmesi için uyardı.

Motosikletli, "Git geri, plakan çıkacak, ceza gelecek. Hadi diye geliyorsun, öyle bir şey yok. Duba var, çekilmiyorum. Geri gidip oradan döneceksin" diyerek sürücüye tepki gösterdi. Otomobil sürücüsü ise aracından inerek motosikletlinin üzerine yürüdü ve "Bilmiyor olabilirim, buradan gelmeyeceksin. Herkes oradan geliyor" şeklinde konuştu.

Taraflar arasında tartışma büyürken, sürücünün motosikletliye "Sen terbiyesizlik yapıyorsun" demesi üzerine motosikletli, "Sen de terbiyesizlik yapıyorsun. Konuşma, konuşurum. Plakana da ceza gelecek. Şimdi polise de gideceğim" karşılığını verdi. Görüntülerde, motosikletlinin "İşte böyle yola getirirler adamı" sözleri de duyuldu.

Yaşanan tartışma, otomobil sürücüsünün aracını geri çevirerek uzaklaşmasıyla son buldu. O anlar motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay

Hamas üyelerine ne olacak? Gazze planında dikkat çeken ayrıntı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skoruna kadar açıkladı
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?

Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek mi? Yanıtı hayli net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.