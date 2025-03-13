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Tekirdağ'da Terk Edilmiş Binada Yangın Çıktı

Tekirdağ'da Terk Edilmiş Binada Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde terk edilmiş bir ahşap metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Tekirdağ'da terk edilmiş ahşap metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Fulya Sokak'taki terk edilmiş ahşap metruk binada sabah saatlerinde yargın çıktı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Tredaş araçları sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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