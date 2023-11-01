Tekirdağ'da Telefon Dolandırıcısı Yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir şüpheli, cep telefonuyla bir vatandaşı dolandırmak isterken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli, yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alırken jandarma tarafından yakalandı.

Tekirdağ'da cep telefonundan ulaştığı vatandaşı, kendisini polis, savcı olarak tanıtıp yaklaşık 500 bin lira dolandırmak isteyen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Kendisini savcı olarak tanıtan E.D., Küçükyoncalı Mahallesi'nde yaşayan N.G.'yi telefonla sürekli arayarak, terör örgütleri operasyonları çerçevesinde isminin geçtiğini belirtip, banka hesaplarındaki para ve mücevherleri kendilerine vermeleri gerektiğini, aksi takdirde kendisine de zarar geleceğini söyleyerek tehdit etti.

Yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alan ve şüpheliyi, ziynet eşyalarını vermek için Küçükyoncalı Mahallesi'ndeki adresine çağıran N.G., durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Şüphelinin adrese gittiğini tespit eden Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.G.'den ziynet eşyalarını aldığı sırada E.D.'yi yere yatırarak yakaladı.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından N.G. isimli vatandaşı dolandırmak isterken suçüstü yakalanan telefon dolandırıcısı gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülürken, değeri yaklaşık 500 bin lirayı bulan altınlar ise sahibine teslim edildi.

İstanbul'dan geldiği tespit edilen telefon dolandırıcısı E.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - TEKİRDAĞ