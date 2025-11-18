Haberler

Tekirdağ'da Tekvando il temsilcisinin silahlı saldırıya uğramasına: 3 gözaltı

Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek'e düzenlenen silahlı saldırının ardından olayın faili E.M ile saklanmasına yardım eden iki kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Çorlu'da Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek'e düzenlenen silahlı saldırının ardından olayın faili E.M ile saklanmasına yardım eden iki kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, Çorlu ilçesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşle bacağından yaralanan Aybek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, kimliği tespit edilen 17 yaşındaki şüpheli E.M.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin saklanmasına yardım eden iki kişi daha polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

