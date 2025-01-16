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Tekirdağ'da Tek Katlı Kerpiç Evde Yangın

Tekirdağ'da Tek Katlı Kerpiç Evde Yangın
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tek katlı kerpiç evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tek katlı kerpiç evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına aldı.

İlçeye bağlı İnecik Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası yapılan incelemede evde kimsenin olmadığı anlaşıldı. Evde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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