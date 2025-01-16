Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a tutuklama talebi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı! 3 temel soru yöneltildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı
ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi

Blinken: Türkiye'ye gittik ve Erdoğan'dan ağırlığını koymasını istedik
İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak

Ateşkeste sorunlar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak

Tekirdağ'da Tek Katlı Evde Yangın

Tekirdağ'da Tek Katlı Evde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan tek katlı bir kerpiç evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, evde kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Tekirdağ'da ev yangını

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tek katlı kerpiç evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına aldı.

İlçeye bağlı İnecik Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası yapılan incelemede evde kimsenin olmadığı anlaşıldı. Evde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
img

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan duygusal paylaşım!
img

Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
img

29 yıllık sponsorluk bitti! TFF'de TOGG dönemi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a kınama, Trump'a mesaj

Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a kınama, Trump'a mesaj
Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı

Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.