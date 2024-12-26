Tekirdağ'da Tek Katlı Evde Yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Velimeşe Mahallesi Tütüncü Sokak üzerindeki tek katlı bir ikamette yangın meydana geldi. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir vatandaşın tek başına yaşadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Sobadan çıktığı değerlendirilen yangın sebebiyle evde ve çatısında maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ