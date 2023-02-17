Tekirdağ'da tedavi altına alınan depremzede kadın: 'Depremde 9 yakınımızı kaybettik'

Ülkeyi sarsan deprem sonrasında Gaziantep Nurdağı'ndan Tekirdağ'a sevk edilen kadın depremzede, depremde yakınlarından 9 kişiyi kaybettiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden getirilen 8 yaralı depremzede, Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesinde tedavi altına alınırken, tedavisi tamamlanan 1 depremzede taburcu edildi. Hastanede tedavi altına alınan depremzedelerden Zeliha Yılmaz, "Aile apartmanıydı kaldığımız yer. Kendi imkanlarımızla enkazdan çıktık. Kızım 2 saatte, ben de 4,5 saatte çıkabildim. 9 yakınımızı depremde kaybettik" ifadelerini kullandı.

"7 depremzedenin tedavisi sürüyor"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şeref Alpsoy da yaptığı açıklamada, "Biz de üniversite olarak deprem bölgelerine desteklerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda buradan doktor arkadaşlarımızı da bölgeye gönderdik. İlimize gelen depremzedelerde hastanemizde tedavi ediliyor. Hastanemizde şu an 7 depremzedenin tedavisi sürüyor. Onlara hem tıbbi olarak hem de psikolojik olarak destek olacağız. Gün içinde polikliniğimiz hizmet vermeye devam edecek. Bu süreçte depremzedelerimize en iyi sağlık hizmetini sunmaya çalışıyoruz. İnşallah hep beraber bu süreci atlatacağız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ