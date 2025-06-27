Tekirdağ'da Tarla Yangını, Bir Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Tekirdağ'da Tarla Yangını, Bir Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarlada çıkan yangında bir otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının, araç egzozundan çıkan kıvılcımların buğday saplarını tutuşturması sonucu başladığı öğrenildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, tarlada çıkan yangında bir otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Hayrabolu ilçesine bağlı Çene Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışanlara yemek götürmek isteyen bir vatandaşın otomobili, bir anda alev aldı.

Alevlerin kısa sürede aracı sarmasıyla birlikte olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki ekili alanlara sıçramasını önledi. Ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının, araç egzozundan çıkan kıvılcımların tarladaki buğday saplarını tutuşturması sonucu başladığı öğrenildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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