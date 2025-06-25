Tekirdağ'da Tarla Yangını: 15 Dönüm Buğday Zarar Gördü

Tekirdağ'da Tarla Yangını: 15 Dönüm Buğday Zarar Gördü
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 15 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday ekili bir tarlada çıkan yangında 15 dönüm alan zarar gördü.

Hayrabolu ilçesine bağlı Örey Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tarla yangınını fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve saatler süren çalışmalarla alevler kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından, 15 dönümlük buğday ekili alanın büyük oranda zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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