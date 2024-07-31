Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: Silah ve Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde mimari yapı parçası, mezar taşı ve silah ele geçirildi. Operasyon sonucunda ele geçirilen tarihi eserler müzeye teslim edilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 adet tarihi eser niteliğinde mimari yapı parçası, 3 adet tarihi eser niteliğinde mezar taşı ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Süleymanpaşa ilçesi Kayı Mahallesi'nde tarihi eser ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. R.P. ve A.U. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde çeşitli objeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Operasyonda, 1 adet tarihi eser niteliğinde mimari yapı parçası, 3 adet tarihi eser niteliğinde mezar taşı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler, uzman ekipler tarafından incelenmek üzere müzeye teslim edildi. Ruhsatsız av tüfekleri ise yasal işlem yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. R.P. ve A.U. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Tekirdağ 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

 Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Bakmadan Geçme

Süper Kupa maç biletleri tükendi mi? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı mı? Bolu Dağı Tüneli neden ulaşıma kapatıldı, ne zaman açılacak? Devlet hastanesi çalışma saatleri ne? Devlet hastaneleri öğle arası kaçta? Nagehan Alçı'nın sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis kim? Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı mı? Dayanıklı bahçe çiçekleri neler? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri? TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 31 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Teşkilat Altay kim? Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı! Olay ne, nerede oldu? Sibel Suiçmez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Sibel Suiçmez kaç yaşında, nereli? Sibel Suiçmez biyografisi! Mehmet Ezildi kimdir? Mehmet Ezildi kimdir kaç yaşında, nereli? Kadir Ezildi'nin babası kim? Resmi Gazete bugün (31 Temmuz) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Halit Meşal kimdir? Halit Meşal kaç yaşında, nereli? Halit Meşal'in görevi ne? Hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Paris 2024 Olimpiyat maçları nasıl izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor? Olimpiyatlar maçları saat kaçta başlıyor, nereden izlenir?
Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title