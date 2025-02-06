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Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: Kaçak Kazı Malzemeleri Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: Kaçak Kazı Malzemeleri Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda kaçak kazı malzemeleri ile 18 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde objeler ve kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi.

Ekipler tarafından 3 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda, R.G.'nin ev ve aracında yapılan aramada 18 adet tarihi eser obje, 2 adet dedektör, 1 adet kulaklık ve 1 adet çapa ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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