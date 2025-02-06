Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: Kaçak Kazı Malzemeleri Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde objeler ve kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi.

Ekipler tarafından 3 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda, R.G.'nin ev ve aracında yapılan aramada 18 adet tarihi eser obje, 2 adet dedektör, 1 adet kulaklık ve 1 adet çapa ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ