Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 5 Sikke Ele Geçirildi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, bir şahsın evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 adet sikke ele geçirildi.
Tekirdağ'da 5 adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda; Malkara ilçesi Yörük Mahallesi'nde ikamet eden N.T. isimli şahsın evinde sikke ve objelerin bulundurduğunun tespiti üzerine, şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 5 adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.
Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ