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Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 184 Sikke ve 11 Obje Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, yapılan üst aramasında 184 sikke ve 11 tarihi obje ele geçirildi. Eserler, incelenmek üzere Tekirdağ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, 184 sikke ve 11 adet tarihi obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi'nde E.U.'nun yapılan üst aramasında, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 184 sikke ve 11 tarihi obje bulundu. Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Tekirdağ Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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