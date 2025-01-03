Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi değer taşıdığı değerlendirilen sikke ve bıçaklar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kumbağ Mahallesi'nde şüphe üzerine D.Ü. ve B.Ç.'nin üst araması yapıldı. Aramada, 39 adet tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen sikke ve 2 bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler Tekirdağ Müze Müdürlüğü'ne gönderilirken 2 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, vatandaşlardan şüpheli durumları yetkililere bildirmelerini istedi. - TEKİRDAĞ